Кабінет Міністрів учора ухвалив рішення про запровадження електронних направлень на військово-лікарські комісії для військовозобов’язаних. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

«Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок «Резерв+», — зазначив він.