Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Перший крок уже ініціював Президент Володимир Зеленський — це програма зимової «єПідтримки». Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 жовтня.

«Наближається третя зима, яку ми проходитимемо в умовах повномасштабної війни. Перед Україною та українцями багато викликів і загроз. Але, як і в минулі роки, наша єдність і взаємодопомога дають позитивні результати», — сказав Прем’єр-міністр.