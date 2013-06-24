Майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила росія в Україні на сьогодні

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 21.12 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 99740 (+510) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3002 (+7) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5979 (+5) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1972 (+12) од,

РСЗВ / MLRS – 412 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 212 (+0) од,

літаків / aircraft – 282 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 267 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1688 (+8),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 653 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4608 (+9) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 178 (+1).

Дані уточнюються / Data are being updated

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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