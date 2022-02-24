Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.10.24
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 661630 (+1160) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8933 (+14) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 17710 (+31) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 19156 (+64) од,
- РСЗВ / MLRS – 1223 (+7) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 972 (+2) од,
- літаків / aircraft – 368 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 16643 (+65),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2615 (+2),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 26102 (+96) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3364 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!