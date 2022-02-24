Багато прекрасних історій про воїнів ЗСУ починається однаково. 2014 року я прийшов у військкомат і попросився на фронт. Мене не взяли. Я залишив свій номер, нагадував про себе, і мені таки подзвонили.

Так розпочинали свою війну і прості хлопці, і люди на посадах у найрізноманітніших структурах, і один з найпомітніших журналістів України, релігійний експерт, а ще майор ЗСУ і чи не єдиний у довоєнному житті політик-ліберал, який має богословську освіту, Віктор ТРЕГУБОВ.