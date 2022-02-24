«Єдиний шлях до миру — це наша єдність, сила і безпека. Безпека — це перш за все НАТО. Членство України в НАТО — єдиний дієвий інструмент, який може зупинити повторення агресії. Навіть якщо ми не будемо в НАТО завтра, нам потрібні сміливі політичні рішення і конкретні рамки цього членства», — наголосив глава уряду на пресконференції за підсумками урядового візиту до Берліна.