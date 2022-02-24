Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 17.04.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 182660 (+590) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3660 (+3) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7087 (+4) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 2804 (+9) од,
- РСЗВ / MLRS – 538 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 285 (+1) од,
- літаків / aircraft – 308 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2347 (+8),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5672 (+14) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 328 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.