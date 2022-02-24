Прем’єр-міністр наголосив, що за цією статистикою стоять життя та безпека мільйонів українців. За оцінкою Світового банку, вартість повного комплексу робіт з гуманітарного розмінування становитиме майже 37 мільярдів доларів. І це не остаточна цифра. Як зауважив очільник уряду, Україні також потрібно більш як 10 тисяч саперів та сотні одиниць різної техніки.