Президент України Володимир Зеленський зустрівся в середу з чинною головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен.

1 січня розпочалося річне головування Фінляндії в ОБСЄ. Володимир Зеленський зазначив, що свій перший візит на цій посаді Еліна Валтонен здійснила саме в Україну, і це важливий символ підтримки нашої держави. Він подякував міністрові закордонних справ, уряду, Президентові та всьому фінляндському народові за підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення.