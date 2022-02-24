Європа має зберігати єдність, збільшувати витрати на оборону, забезпечити енергетичну незалежність і бути здатною гарантувати безпеку. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі.Глава держави зазначив: попри те що загальний економічний потенціал росії значно менший за європейський, рф виробляє в кілька разів більше боєприпасів і військової техніки, ніж уся Європа разом узята. Крім того, росія нарощує співпрацю з Іраном та Північною Кореєю. Саме тому важливо зберігати єдність у Європі.