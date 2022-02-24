Банки кредитують бізнес у межах урядових енергетичних програм. Уже схвалено заявок на 7,9 мільярда гривень, фактично видано понад 2 мільярди гривень кредитних коштів. Зокрема, для населення схвалено кредитних коштів на понад 204 мільйони гривень. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час учорашнього урядового засідання.

«В Україні вже розпочинається опалювальний сезон. До тепла підключають об’єкти соціальної інфраструктури. Насамперед лікарні, школи, садочки. Конкретні дати подачі тепла визначаються погодними умовами, відповідно до яких влада громад ухвалює свої рішення», — зазначив глава уряду.