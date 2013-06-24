Урядовці спільно з підприємцями працюють над поверненням західних компаній в Україну, причиною вагань іноземних компаній є брак інформації.

За підсумками візиту української делегації на чолі із заступником міністра економіки Надії Бігун до провінції Оверейсел в Нідерландах.

«Для українського бізнесу та економіки України в цілому сьогодні вкрай важливим є посилення співпраці із західними партнерами. Під час кожної зустрічі ми роз’яснюємо потенційним партнерам, чому вигідно інвестувати в економіку нашої держави вже сьогодні, не чекаючи завершення війни. Й інвестиціями перелік пропозицій не обмежується. Українські підприємства пропонують потенційним партнерам різні форми взаємовигідної співпраці. Об’єктивно, ми бачимо вагання, здебільшого через брак інформації. І саме через такі зустрічі, за участю представників української влади та підприємств, можна найбільш повно донести до потенційних партнерів переваги співпраці», - зазначила Бігун.

Зокрема, за результатами зустрічей осягнута попередня домовленість про співпрацю між українським виробником та компанією Hortilife BV, що спеціалізується на розробці, постачанні та монтажі інноваційного, високотехнологічного обладнання, установок і конструкцій для теплиць і зберігання сільськогосподарської продукції.

Зазначається, що компанія працювала в Україні до початку широкомасштабного вторгнення, але з того часу переорієнтувалась на інші ринки. Відтак, тепер керівництво ознайомлене з умовами роботи в Україні, зокрема з можливістю страхування воєнних ризиків, та готове вивчити пропозиції українських виробників.

Важливою складовою успіху подібних візитів є активне сприяння в їх організації місцевої влади.

«Дуже важливим є встановлення робочих контактів з місцевою владою. Яка не лише допомагає організувати зустрічі з місцевим бізнесом, але й надалі промотуватиме співпрацю з українськими компаніями серед місцевих підприємств. Переконана, вже незабаром наша спільна робота матиме цілком практичні результати, які ми побачимо в Україні», - зазначила Надія Бігун.

Як повідомлялось, уряд Нідерландів планує впродовж наступних двох років виділити Україні додаткову допомогу на суму в майже 4,4 млрд євро.

Джерело: Укрінформ