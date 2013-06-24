Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко докладно розповів про реалізацію експериментального проєкту уряду щодо створення в будівлях закладів освіти захищених просторів. За його словами, є кілька варіантів облаштування наземних укриттів — захищених просторів. Найшвидший з усіх — закладання цокольного або першого поверху навчального закладу габіонами та встановлення металевих віконниць.

«Захищені простори призначено для захисту від непрямої дії засобів ураження шляхом зменшення впливу надмірного повітряного тиску, ударної хвилі та уламків. Місцями розташування захищених просторів рекомендовано обирати підвальні та цокольні приміщення, а також перші поверхи, які слід облаштувати. Не допускається розташування захищених просторів у приміщеннях вище, ніж на першому поверсі», — заявив заступник міністра.

Леонід Тимченко наголосив, що захищені простори — не об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту. Вони лише на певний термін можуть замінити повноцінні укриття: «Ми розуміємо, що є заклади освіти, споруджені давно, які не мають побудованих укриттів. Саме тому було запропоновано швидкий механізм створення захищених просторів. Передовсім держава має створити безпечні умови на території громад із задовільним або помірним рівнем ризику. Ідеться передовсім про школи, адже діти мають здобувати якісну освіту».

Заступник міністра внутрішніх справ розповів, що задля перевірки таких захищених просторів в обласних військових адміністраціях створюватимуть спеціальні комісії, до яких входитимуть працівники ДСНС.

«Методика передбачає алгоритм обрахування, яка кількість дітей може перебувати безпосередньо в тому чи тому закладі освіти та відповідно захищеному просторі. Згідно з розрахунками, передбачено мінімум 1,2 квадратного метра на одну людину», — додав Леонід Тимченко.

Нагадаємо, 13 серпня Кабінет Міністрів України затвердив постанову про Порядок реалізації експериментального проєкту щодо створення в будівлях і спорудах закладів освіти захищених просторів (приміщень для фізичного захисту). Це дасть змогу найближчим часом повернути сотні українських закладів освіти до очного формату навчання, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.