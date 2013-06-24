Захисники й захисниці України отримають пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн через Дію — відповідну постанову ухвалив Уряд. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Шлюб онлайн через Дію став справжнім проривом: уже 4 000+ пар офіційно побралися онлайн, 19 000+ подали заявки, а понад 2 млн українців й українок зробили пропозицію через Дію. Великий попит — великі черги.

Захисникам і захисницям складно одружитися офлайн, тож шлюб онлайн через Дію — найкращий вибір. Не потрібно ходити по установах та чекати в чергах, адже весь процес — від заяви до розпису — в одному застосунку. А завдяки ухваленій постанові захисники й захисниці ще й швидше отримуватимуть бажану дату реєстрації шлюбу.

Як це працюватиме:

відкриваєте застосунок Армія+;

переходите до Сервісів;

обираєте Шлюб онлайн.

Система автоматично пропонуватиме доступні дати в Дії з урахуванням пріоритету та забезпечить окремий запис на шлюб. Уже в день весілля потрібно лише зайти за посиланням у Дії на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що від вас потрібно, — смартфон та інтернет. Про інше подбає Дія.

Запустимо новий функціонал дуже скоро, тож стежте за оновленнями.

Кохання має бути без бар’єрів. І для Захисників і захисниць їх стане ще менше.

Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції України та Міністерством оборони України, Генеральним штабом ЗСУ, Державним підприємством «Національні інформаційні системи» та ДРАЦС за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Технічним партнером стала компанія Сisco, яка в межах підписаного з Мінцифрою меморандуму надала рішення для відеоконференцій Cisco Webex.