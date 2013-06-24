Військовослужбовці зможуть оперативніше отримувати профінансовані державою високофункціональні протези та ортези, зокрема протези верхньої кінцівки із зовнішнім джерелом енергії та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності. Таке рішення сьогодні ухвалив Кабінет Міністрів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Раніше учасники бойових дій могли отримувати такі протези лише після того, як закінчувався строк експлуатації первинного протеза - а це, зазвичай, три роки.

Нові зміни дозволяють Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю оплатити новий, більш технологічно складний і більш дороговартісний протез вже через рік після первинного протезування, якщо такий протез має інші функціональні характеристики.

Наприклад, на етапі первинного протезування захисник з ампутованою ногою на рівні стегна отримав якісний протез із гідравлічним колінним вузлом. Лікар може рекомендувати йому більш інноваційний протез із мікропроцесорним (електричним) колінним вузлом, який працює за іншим принципом і може сприяти більш природній ході та легшому доланню сходів.

Чому захисники не можуть одразу отримувати такі протези? Відповідає радник Міністра соціальної політики Олена Кульчицька: “На першому етапі важливо, щоб людина пристосувалася до протеза, навчилася користуватися ним. Це завдання і вирішує первинне протезування. І тільки коли кукса вже сформована, а людина оволоділа навичками користування протезом, є сенс встановлювати більш високофункціональний протез. Тепер наші захисники зможуть отримувати протези з додатковими можливостями набагато швидше, не чекаючи закінчення строку експлуатації першого протеза”.

Щоб розв’язати проблему, яка заважала захисникам і захисницям отримувати більш функціональні протези, Кабінет Міністрів України своїм рішенням змінив Порядок № 518, прийнятий ще у 2020 році, щоб люди, які внаслідок поранень втратили кінцівки, могли скористатися з сучасних технологій і якомога раніше повернутися до активного життя.

Говорить генеральний директор ФСЗІ Віталій Музиченко: “Держава визначила пріоритетом відновлення військових після поранення, тому вкладає великі кошти в те, щоб забезпечити наших поранених військових сучасними протезами. У результаті нашого спілкування з учасниками бойових дій, з ветеранськими організаціями та протезними підприємствами ми побачили потребу переглянути порядок надання таких протезів тим, хто користується первинним протезом вже 12 місяців. Ми запропонув