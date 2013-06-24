20 травня відбулося засідання Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. Участь у ньому взяли представники та представниці центральних органів виконавчої влади, громадськості та наукової спільноти. Ішлося зокрема про ключові досягнення за 2023 рік та важливі питання впровадження політики з утвердження української національної та громадянської ідентичності міністерствами молоді та спорту, освіти і науки, культури та інформаційної політики, Українським інститутом національної пам’яті, Міністерством у справах ветеранів, Міноборони та інших.

Особливу увагу приділили оновленню навчальної програми та концепції викладання предмета «Захист України». Координаційна рада підтримала рекомендації щодо залучення ветеранів війни до викладання цього предмета та підготовки громадян до національного опору.

Обговорили також питання національної пам’яті. Зокрема, Міністр Кабінету Міністрів, голова Координаційної ради Олег Немчінов наголосив на важливості системної роботи з меморіалізації сучасної російсько­української війни. Це важливий напрям утвердження української національної та громадянської ідентичності, повідомляє Мінмолодьспорту.