Країни­партнери мають діяти разом, щоб усунути загрози в Ормузькій протоці. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав, звертаючись до учасників онлайн­засідання щодо свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Він наголосив, що проблеми, спричинені війною в Ірані, зокрема ситуація в Ормузькій протоці, мають глобальне значення.

«Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі. Але діяти потрібно так, щоб це допомогло захистити свободу судноплавства в усьому світі — не лише в Ормузі. І рішення, ухвалені щодо Ормузу зараз, визначатимуть, як інші агресивні актори сприйматимуть можливість створення проблем в інших протоках та на інших фронтах», — зауважив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що треба діяти швидко, щоб уникнути ситуації, яка виникла у Газі, де ще багато треба зробити.

«Перш за все необхідно визначити, що саме в Ормузі залежить від нас усіх, а що — від США. Також важливо залучити країни Близького Сходу так, щоб враховувати їхні спільні інтереси.

Друге: потрібно якомога швидше організувати зустріч наших військових команд та опрацювати всі критичні аспекти того, як могла б працювати безпекова місія в Ормузі та який досвід може запропонувати кожна зі сторін», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна вже здійснювала схожу місію, коли росія намагалася заблокувати Чорне море. Наша країна має досвід супроводу торговельних суден, розмінування, захисту від повітряних атак і загальної координації таких операцій. За словами Президента, війна в Ірані негативно впливає на ситуацію в Європі через агресію рф проти України.

«росія залишається терористичною державою та не збирається зменшувати кількість і жорстокість своїх ударів. Сполучені Штати з різних причин можуть послаблювати тиск на кремль, що може призвести до дефіциту озброєння, яке нам потрібне для захисту від цих атак, особливо засобів ППО — ви це знаєте. Отже, це означає, що нам у Європі треба робити ще сильніші спільні кроки для захисту життів, насамперед для протидії балістичним загрозам та збереження тиску на росію через цю війну», — зауважив глава держави.

Президент подякував усім країнам, які допомагають Україні: роблять нові кроки в секторі ППО, підтримують програму PURL та прискорюють проєкти внутрішнього виробництва необхідної нам зброї, особливо в Європі. Володимир Зеленський наголосив, що за допомогою таких форматів та зустрічей, як сьогоднішнє онлайн­засідання, Коаліція охочих, JEF та інші об’єднання, Україна та країни­партнери формують систему безпеки, з якою житимуть майбутні покоління.

Джерело:

Офіс Президента