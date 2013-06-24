Закарпаття за підтримки Міндовкілля стає на шлях створення сучасної сміттєобробної інфраструктури. Відповідний меморандум про співпрацю підписали сьогодні Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Після повномасштабного вторгнення рф, Закарпаття стало прихистком для багатьох українців, які змушені були покинути свої домівки. Із збільшенням кількості населення, звичайно, зросла і кількість продукованих побутових відходів.

“Якщо раніше для регіону достатньо було б створити потужності для обробки 300 тис. тонн відходів на рік, то зараз йдеться вже про понад 500 тис. тонн. Вирішити цю проблему мають п'ять нових сміттєпереробних заводів, які планують збудувати у Ужгородському, Мукачівському, Хустському, Тячівсько-Рахівському та Берегівському районах. Це нові сортувальні та переробні підприємства, які сукупно створять понад 600 нових робочих місць”, - зазначив Міністр.

За його словами, інвестиційна вартість проекту - понад 152 млн євро. Фактично будівництво одного заводу коштуватиме стільки ж, скільки і створення одного полігону. Однак наша мета досягти європейських стандартів управління відходами, а отже зменшити відсоток захоронення та натомість нарощувати обсяги переробки відходів.

Наразі тривають перемовини з потенційними інвесторами щодо створення нової сміттєобробної інфраструктури в регіоні. Власне старт проектування заводів на Закарпатті запланований на кінець червня - початок липня. Запрацювати ж заводи орієнтовно можуть вже наприкінці 2027 року.

“Цей проект є частиною загальнонаціонального плану розміщення нових сміттєобробних заводів по всій країні, який розробила наша команда у рамках реформи. Реалізацію відповідних пілотних кейсів вже запущено на Київщині, Івано-Франківщині, Полтавщині та в Одеській області. Звісно, від початку до реалізації інфраструктурних проектів потрібен час. Це робота не одного дня. Однак Україна вже сьогодні змінює свої підходи до управління відходами та впроваджує європейські технології. І це важлива частина нашого руху до ЄС та важлива частина нашої відбудови”, - наголосив Руслан Стрілець.