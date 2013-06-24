Завдяки спільному проєкту Міністерства охорони здоров’я та Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» закуплено 78 генераторів потужністю 16 кВт для повноцінної та безперебійної роботи медзакладів у разі можливих відключень електроенергії. Ідеться про лікарні, центри первинної медико-санітарної допомоги, медичні центри соціально значущих хвороб, центри медико-соціальної реабілітації, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, лікувально-діагностичні центри тощо.

Обладнання розподілять у Вінницьку, Дніпропетровську, Волинську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Харківську, Львівську, Кіровоградську, Житомирську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку області.

З огляду на постійні атаки та обстріли росією енергетичної інфраструктури забезпечення наших закладів охорони здоров’я генераторами дасть їм змогу працювати безперебійно за будь-яких критичних умов. Адже таке обладнання здатне забезпечити повноцінну роботу медзакладів в умовах знеструмлення. Генератори спрацьовуватимуть автоматично в разі аварійного відключення електроенергії та постачатимуть напругу в мережу.

Постачання обладнання триває відповідно до актуальних потреб кожного регіону. Загалом в українських медзакладах є 11262 генератори, які спрацьовуватимуть автоматично в разі надзвичайної ситуації, повідомляє МОЗ.