Розпочинається спільний з Мінветеранів, МОЗ та НСЗУ експериментальний проєкт, що значно розширює перелік безоплатних медичних послуг для ветеранів війни на рівні первинної медичної допомоги. Із 4 березня Національна служба здоров’я України (НСЗУ) почала приймати пропозиції від медичних закладів щодо укладення договорів у межах цього проєкту. До участі запрошують медичні заклади будь-якої форми власності та ФОПи, які мають ліцензію на провадження медичної діяльності; уклали договір із НСЗУ за пакетом «Первинна медична допомога».

Пропозиції у межах пакета «Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб» приймають через портал eHealth до 15 жовтня 2025 року.

Послугами зможуть скористатися учасники бойових дій, звільнені з військової служби, та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Доступними стануть такі послуги: персоналізоване лікування — розроблення індивідуального плану з урахуванням стану здоров’я, хронічних захворювань та групи ризику; розширений скринінг — обстеження на стани, пов’язані з наслідками бойових дій; психологічна допомога — індивідуальна та групова терапія, когнітивно-поведінкова терапія, програми управління стресом; лікування бойових травм та хронічних станів — консультації вузькопрофільних спеціалістів (ортопеда, невролога тощо); реабілітація — відновлення після поранень та хвороб; терапія захворювань опорно-рухової системи — артрит, артроз, хвороби суглобів.

«Цей проєкт — ще один важливий крок до якісної медичної підтримки ветеранів, яка враховує наслідки війни та забезпечує персоналізовану допомогу кожному та кожній, хто захищав Україну», — зазначає міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Після контрактування медичних закладів перелік установ, які надаватимуть ці послуги, буде представлено на ресурсах Мінветеранів, МОЗ та НСЗУ, повідомляє Мінветеранів.