Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина в межах роз’яснювальної наради розпочала процес роботи над Національною програмою адаптації законодавства до прав ЄС.

«Це наша перша велика зустріч щодо документа, який ляже в основу всього процесу членства України в ЄС. Ми обрали підхід, з яким програма адаптації наповнюватиметься поступово — в міру просування переговорів. Важливо, щоб усі напрацювання не лише обговорювати в робочих групах, а й вони були відображені в Національній програмі. Адже робота, яку ви здійснюєте спільно з Мін’юстом та урядом, — база для того, щоб країни-члени ЄС могли ухвалювати рішення на користь України. Саме таку роботу проходили всі держави, які ставали членами Євросоюзу», — наголосила урядовиця.

Заступник міністра юстиції Світлана Терещенко наголосила на значенні програми як інструменту системних змін: «Ця програма — не просто технічний документ. Це основа системної трансформації українського законодавства, що наближає нас до членства в Європейському Союзі. Вона має стати інструментом співпраці, де кожен орган влади розуміє свою роль і відповідальність».

Національна програма має стати універсальним інструментом, який замінить усі попередні фрагментовані документи щодо євроінтеграції. Її головна мета — створення цілісного системного плану, що дасть змогу гармонізувати українське законодавство із правом ЄС у повному обсязі, повідомляє Міністерство юстиції.