Вчора, 2 лютого відбулось спільне засідання Уряду України та Єврокомісії. До складу делегації на чолі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка прибула до Києва, увійшли 15 єврокомісарів. Така масштабна подія – це можливість для безпосередньої взаємодії сторін для напрацювання спільних ініціатив. Основні теми обговорень: підтримка України у боротьбі проти російської агресії, координація зусиль з відновлення України, продовження ключових реформ та наближення України до членства в Європейському Союзі. Серед питань порядку денного – законодавство у сфері медіа. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Разом із прямою військовою агресією проти України росія здійснює агресію в інформаційній та культурній сфері. Україна та світ зіткнулася з безпрецедентним об’ємом дезінформації та відвертих маніпуляцій. В центрі Європи відбувається війна за існування народу. Українські медіа, інформаційна та культурна інфраструктура є цілеспрямованою мішенню російських збройних сил – військові рф обстрілюють українські телевежі, влаштовують кібератаки на українські вебсайти, викрадають, катують та вбивають журналістів, грабують та знищують культурні пам’ятки. На сьогодні маємо зруйнованих чи пошкоджених понад 1200 об'єктів культурної інфраструктури та понад 500 об'єктів культурної спадщини. Метою цих дій є заперечення існування українського народу, закриття доступу до правдивої інформації й збільшення поширення відвертої брехні та дезінформації», – сказав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Натомість Урядом України успішно реалізуються заходи, аби протидіяти агресору. Триває цілодобовий телемарафон «#UAразом», телеканал «FREEDOM» виробляє якісний контент, альтернативний російській пропаганді. Функціонує НСТУ – незалежна медіакомпанія України, яка неупереджено інформує суспільство про події в Україні та за кордоном, працює Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

На виконання рекомендацій Європейської Комісії прийнято Закон України «Про медіа». Він гарантує незалежність медіа регулятора, запроваджує додаткові механізми захисту національного інформаційного простору, удосконалює застосування санкцій, визначає принципи функціонування онлайн-медіа й запроваджує на законодавчому рівні визначення поняття «медіаграмотність».

«Ми прагнемо посилення взаємодії між країнами-членами ЄС та Україною щодо протидії російській пропаганді і дезінформації та поширенню кремлівських наративів з використанням глобальних цифрових медіаплатформ, зокрема у рамках Агентства ЄС з кібербезпеки (ENISA)», – зазначив Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, завдяки спільним зусиллям України та Європейського Союзу вже припинено трансляцію 9 російських пропагандистських каналів на європейських супутниках та у телевізійних мережах.

Крім того, зараз Україна виступає з ініціативою проведення «Інформаційного Рамштайну» для реалізації спільних заходів щодо протидії дезінформації та підтримки медіа в Україні, а також МКІП разом з громадянським суспільством працює над «Стратегією розвитку медіа під час та після війни».