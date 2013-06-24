Закупівельна агенція Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» (ДОТ) опублікувала план закупівель до кінця 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

План охоплює всі категорії забезпечення ЗСУ, за які відповідає ДОТ, включно з харчуванням, речовим забезпеченням та пально-мастильними матеріалами.

Основна мета ініціативи – надати потенційним постачальникам достатньо часу для підготовки до закупівель. Завдяки доступу до інформації про кінцеві строки постачання всіх позицій, контрагенти зможуть оптимізувати свої виробничі процеси та операційну діяльність, що сприятиме безперервності забезпечення ЗСУ.

«Заздалегідь плануючи закупівлі, ми робимо ще один крок до зміцнення обороноздатності країни та забезпечення належного рівня підтримки для військовослужбовців. Відкритість закупівельних процесів сприяє налагодженню партнерських відносин із постачальниками, що так само забезпечує стабільне надходження необхідних ресурсів для наших захисників. Ми розраховуємо, що такі ініціативи допоможуть зміцнити нашу спроможність швидко реагувати на виклики та підтримувати високий рівень боєздатності ЗСУ», – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Прозора робота ДОТ дозволяє покращити забезпечення військових та підвищити загальну ефективність використання бюджетних коштів.