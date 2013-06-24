Для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, Укрзалізниця започаткувала програму «Залізні друзі»: кожен кілометр подорожі перетвориться на «обіймашки», які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У період з 12 січня по 31 березня 2023 року включно за свої перші 10 тисяч «обіймашок» пасажири отримають гарантовані подарунки від партнера першого етапу винагород – компанії Mastercard! Перелік партнерів, бонусів та подарунків розширюватиметься поступово, про що Укрзалізниця сповіщатиме «Залізних друзів».

Крім того, програма лояльності, учасником якої може стати кожен зареєстрований користувач мобільного застосунку Укрзалізниці, фіксуватиме й особисті рекорди залізничних мандрівників.

Всі охочі можуть ознайомитися з повними умовами програми, а також завантажити застосунок Укрзалізниці.

Нагадуємо, що в серпні минулого року Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків та інформування пасажирів. Відтоді застосунок встановили понад 430 тисяч пасажирів, які придбали 800 тисяч квитків.