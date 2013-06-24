Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом України започаткували проєкт «Залізний полігон». Це безоплатна послуга, яку держава надає виробникам озброєння та військової техніки для швидкого й доступного тестування зразків на стадіях проєктування.

«Залізний полігон» передбачає доступ українських виробників до процесу швидких фахових тестувань та випробувань, а також оцінки виробу військовим науково-дослідним інститутом.

Виробники можуть отримати доступ до майданчиків для тестувань, оснащених необхідним обладнанням для різних типів військового озброєння й техніки, а також широкий спектр додаткових послуг, як-то методологія випробувань; фахова експертиза; супровід під час тестувань / випробувань; консультації / зворотний зв’язок від військових.

«Ми забезпечуємо полігон, відкритий для виробників, щоб вони працювали не над тим, що може бути корисним лише потенційно, а над тим, що справді потрібне війську, і отримували швидкий зворотний зв’язок ще на етапі проєктування», — розповіла заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, повідомляє Мінстратегпром.