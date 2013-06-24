Найкращі європейські практики — для України орієнтир подальшого розвитку та вдосконалення системи державного внутрішнього фінансового контролю і Стратегії управління державними фінансами загалом. На цьому наголосив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, виступаючи на роз’яснювальній зустрічі Європейської комісії.

У січні 2024 року Європейська комісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність правовим нормам Європейського Союзу. Це обов’язкова процедура під час входження в ЄС країни­кандидата.

«Завдяки схваленню в інституціях ЄС Ukraine Facility Україна — вже частина бюджету ЄС. За останні десять років в Україні впроваджено три стратегії реформування управління державними фінансами», — повідомив Денис Улютін. За його словами, Україна вже досягла певного прогресу в галузі державного внутрішнього фінансового контролю.

На сьогодні уряд України здійснив такі заходи за напрямом управління державними фінансами: схвалено трирічну бюджетну декларацію на 2022—2024 роки; розробляють кроки для повноцінного відновлення середньострокового бюджетного планування; розроблено методичні рекомендації щодо формування бюджетних програм; затверджено Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2024—2026 роки; затверджено Національну стратегію доходів на 2024—2030 роки; розроблено Концепцію функціонування системи управління податковими ризиками; запроваджено національну безкоштовну добровільну сертифікацію внутрішніх аудиторів; розроблено та вдосконалено національне законодавство щодо внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;Ктриває робота з удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, повідомляє Міністерство фінансів.