Тривають технічні консультації щодо відновлення арки нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Це потребуватиме значних вкладень, тому ключове завдання — залучити якомога більше експертів та донорів.

«Важливо ґрунтовно дослідити характер руйнувань унаслідок влучання російського ударного дрона в захисну оболонку арки і сформувати довгостроковий план відновлення об’єкта та повернення його захисної функції», — написала на своїй сторінці у фейсбуці міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук за підсумками зустрічі з директором департаменту ядерної безпеки ЄБРР Йостом Крістофом Бальтазаром Ліндауером.

Пан Ліндауер відвідав Чорнобильську зону відчуження та на власні очі побачив масштаби руйнування арки НБК. Разом з фахівцями ЧАЕС напрацьовано попереднє бачення відновлення її функціонування.

ЄБРР підтримує українську позицію: необхідно розробляти довгострокові плани, враховуючи попередній досвід будівництва та сучасні виклики воєнного часу.

Як зазначила Світлана Гринчук, Україна відкрита до співпраці й готова надавати партнерам та інвесторам усю необхідну інформацію. Ключове для цього напряму — ядерна та радіаційна безпека, повідомляє Міндовкілля.