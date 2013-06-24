Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, заснований у 1987 році Генеральною Асамблеєю ООН, відзначається щороку 26 червня. Конвенція та інші основні міжнародні договори забезпечують не лише контроль над незаконним обігом наркотиків, а й широкий спектр інтервенцій, таких як: освіта, запобігання вживанню наркотиків, лікування, реабілітація та соціальна підтримка. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

За даними звітуЄвропейського моніторингового центру з наркотиків та наркоманії (European monitoring centre for Drugs and drug addiction) за 2023 рік, кількість людей, що вживають психоактивні речовини (ПАР), станом на 2021 рік сягала близько 296 млн осіб. Тобто кожна 17 людина у віці від 15 до 64 років вживала наркотики протягом останніх 12 місяців. Кількість людей, що вживали наркотики інʼєкційно, становила більше ніж 13,2 млн осіб, що на 18 % більше за показник попереднього року.

Найдієвішим методом лікування опіоїдної залежності є замісна підтримувальна терапія (ЗПТ). В Україні ЗПТ впроваджується вже понад 20 років. Суть полягає у щоденному довготривалому прийомі замісного препарату для лікування порушень, пов’язаних з уживанням екстракту макової соломки, героїну або інших опіоїдів.

На сьогодні в Україні понад 200 закладів охорони здоровʼя забезпечують ЗПТ для майже 30 тисяч пацієнтів. Зазвичай для ЗПТ використовують препарати метадону гідрохлорид та бупренорфіну гідрохлорид, але в Україні доступні й інші лікарські засоби, наприклад, бупренорфін у формі інʼєкцій або комбінований препарат бупренорфін/налоксон.

Як діє замісна підтримувальна терапія?

Замість наркотичних речовин пацієнт приймає препарати ЗПТ, які отримує безоплатно від держави. Це мінімізує симптоми відмови («ломку»), знижує тягу до опіоїдів фізично залежних людей.

Як дізнатися, де отримати ЗПТ?

Скористайтеся чат-ботом: https://t.me/zpt_poruch_bot

Дзвоніть на гарячу лінію: 0 800-507-727.

У 2005 році препарати ЗПТ було включено Всесвітньою організацією охорони здоровʼя до переліку життєво важливих лікарських засобів через їхню доведену ефективність, безпеку та рентабельність у лікуванні соціально-значущих захворювань.

Доведена ефективність ЗПТ:

зниження інфікування ВІЛ-інфекцією на 54%;

запобігання інфікування гепатитом С;

значне зменшення ризиків передозування;

підвищення прихильності до прийому АРТ (найдієвіший спосіб лікування ВІЛ на сьогодні).

Щоб отримати консультацію або пройти скринінг на визначення та лікування залежності – зверніться до свого сімейного лікаря. Якщо результати скринінгу будуть позитивні (медик виявить залежність), пацієнта направлять до профільного медзакладу та зорієнтують щодо подальшого лікування й отримання препаратів. Після встановлення діагнозу ви зможете отримувати лікування препаратами ЗПТ в найближчих закладах охорони здоровʼя.