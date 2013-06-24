Протягом березня публічні замовники через систему Prozorro оголосили закупівлі на 87,8 млрд грн. Це істотно більше, ніж у лютому, коли було оголошено закупівель на 74,3 млрд грн. Крім того, минулого місяця через Prozorro уклали договорів на 45,2 млрд грн, що на 3,1 млрд грн менше від очікуваної вартості тих закупівель.

«Політика Міністерства економіки спрямована на розширення асортименту вітчизняних товарів, які закуповують замовники, зокрема в категорії оборонних закупівель. У межах реалізації програми «Зроблено в Україні» дедалі більше українських виробників зможуть розвивати локальне виробництво, щоб забезпечити швидке постачання і закрити внутрішню потребу в товарах та послугах», — заявилаКзаступниця міністра економіки Надія Бігун.

Усього в березні замовники оголосили в Prozorro 38,3 тис. закупівель. Найбільші витрати запланували спрямувати на дорожні роботи (16,6 млрд грн), ремонт будівель (7,2 млрд), закупівлі бензину і ДП (5,9 млрд), бойове екіпірування (5,4 млрд), ліки (3 млрд), повідомляє Міністерство економіки.