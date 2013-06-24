На порталі «ЕнергоСвідомі» стартувала кампанія, яка пояснює, як щоденне раціональне використання електроенергії допомагає економити кошти і підтримувати енергетику України. Там можна знайти прості поради, як заощаджувати електроенергію в повсякденному житті і розвинути корисні побутові звички.

Також на порталі є докладна інформація про урядові програми для підвищення власної енергонезалежності. Зокрема, про 0% кредити для фізичних осіб на придбання сонячних, вітрових електростанцій разом із системами накопичення електроенергії; пільгові кредити для бізнесу «5—7—9%» на купівлю та встановлення сонячних панелей, вітряків, будівництво газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок; програму «ГрінДім» для ОСББ та ЖБК на купівлю та встановлення сонячних електростанцій, теплових насосів, супутнього обладнання. Є й відповіді на важливі запитання, як обрати програму, що відповідає вашим потребам, хто може стати учасником цих програм, який алгоритм дій та інші корисні матеріали, повідомляє Міненерго.