Українцям не байдуже, яким найближчими місяцями буде курс американської та європейської валюти та як краще зберігати заощадження. «Урядовий кур’єр» з допомогою експертів повертається до цієї теми.

За інформацією сайту minfin.сom.ua, на 8 травня 2023 року середній курс долара був у межах 37,3—37,75 гривні, курс Нацбанку України — 36,568 гривні. До прикладу, показник середнього курсу американської валюти приблизно два місяці тому перебував у межах 38,5—39,3 гривні. Як бачимо, за цей період національна валюта істотно зміцнилася.

Що сприяє позитивній тенденції й наскільки тривалою вона буде?

«Є кілька чинників. По-перше, Україна отримує стабільні та необхідні обсяги зовнішньої фінансової допомоги. По-друге, Нацбанк зумів відмовитися від друку грошей. По-третє, у країні триває весняна посівна кампанія, й аграрії для закупівлі необхідного активно продавали долари чи євро. По-четверте, нині досить обмежений попит серед пересічних українців на імпортні товари та послуги. Усе це спричинилося до зміцнення гривні й водночас зменшення курсу долара і євро», — зазначає Іван Нікітченко, директор Crane IP Law Firm.

На думку ректора Міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка, найближчими місяцями й до кінця 2023 року курс коливатиметься в діапазоні 36—45 гривень за долар. Курс американської валюти в Україні залежатиме від трьох чинників: правильної економічної політики, допомоги західних партнерів та успіхів ЗСУ.

Після початку повномасштабної війни Нацбанк України впровадив фіксований курс гривні. Це штучно стримує національну валюту, проте іншого виходу в регулятора не було, інакше в банках та обмінниках ми бачили б таблички зі значно вищими курсами.

Заступник голови правління Нацбанку України Юрій Гелетей нещодавно в інтерв’ю одному з телеканалів заспокоїв українців, заявивши, що найближчим часом гривню не відпускатимуть у вільне плавання — курс і надалі буде фіксованим. Він додав, що повернення до гнучкішого курсоутворення відбудеться поступово, коли ці передумови буде створено: «Наша мета — забезпечити зниження інфляції. А для цього важливо зберегти стійкість і керованість курсової динаміки. Тому навіть якщо ми зможемо перейти до гнучкішого курсу, це не означатиме, що НБУ не контролюватиме ситуацію на валютному ринку».

Проте головний фінансовий регулятор вже нині в межах домовленостей з МВФ (ідеться про нову кредитну програму від організації на 15,6 мільярда доларів) повинен упродовж певного часу поступово відмовлятися від фіксованого та переходити на плаваючий курс гривні.

Проблем з купівлею доларів чи євро в українців немає вже впродовж року. Аби тільки у вас були зайві гривні для цього. Звісно, у відділеннях банків, зокрема в центральних районах наших міст, курс долара чи євро вигідніший, ніж в обмінниках.

«Проте далеко не завжди в обраному банку буде необхідна кількість готівки у відділенні. Наприклад, в одного з найпопулярніших банків ПриватБанку іноземної валюти в готівковій формі можна купити стільки, скільки раніше фінустанова купила в населення в конкретному відділені. Інформацію про кількість купленої банком валюти та її наявність у конкретному відділенні можна дізнатися в касі. Тож пошук відділення, де людина зможе придбати долари, непростий», — вважає голова правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва Максим Тютюнников.

На курс національної валюти у травні 2023 року може вплинути рішення Нацбанку про продаж готівкової та безготівкової валюти. Нещодавно в головному фінансовому регуляторі повідомили, що внесли зміни до постанови правління НБУ від 20 квітня 2023 року №53 «Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18». Згідно з ними, розширено можливості банків здійснювати операції із продажу готівкової валюти населенню.

Із 21 квітня під час розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватимуть не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи із 13 квітня 2022 року.

Чи варто у травні або червні 2023 року купувати валюту, якщо є певні заощадження, чи почекати?

Як вважає Іван Нікітченко, нижчим від офіційного курсу плюс невеликий відсоток за обмін валют курс долара не буде. «Потенціал зниження курсу лишається меншим за одну гривню. Сенсу гратися з курсом національної валюти на готівковому ринку немає. Головне — диверсифікація валютних ризиків, тож заощадження треба тримати в різних валютах та інструментах. Якою буде ситуація з курсом ближче до кінця літа, не відомо. У країні триває війна з усіма відповідними ризиками перебігу ситуації за різними сценаріями», — додає він.

Отже, вирішувати, чи купувати валюту саме цими тижнями, якщо є зайві гривні, треба кожному самостійно.