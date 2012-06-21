Черкаські розробники створили перший український месенджер, який назвали Radius. Ідея розробників полягає в тому, що будь-хто може зайти в тематичний канал і запитати наприклад: «Де у Вінниці чи Дніпрі смачно і недорого поїсти?» або «В який гурток віддати дитину в Черкасах?» і отримати відповідь від людей, які мають подібний досвід. Спілкування в каналах анонімне, не відображається навіть номер телефону, тому листуватися можна на будь-які теми.
Крім каналів, користувачі можуть спілкуватися з друзями з телефонної книги, для чого було зібрано понад 400 стикерів. А завдяки сучасному шифруванню і алгоритмам роботи український месенджер безпечний і швидкий навіть в умовах поганого з’єднання з інтернетом.