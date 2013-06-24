Минулого тижня Кабінет Міністрів України схвалив Порядок формування та ведення переліку хімічних речовин подвійного використання. Це ті речовини, які можуть бути використані як у промислових і наукових цілях, так і для виготовлення зброї чи вибухових пристроїв. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Щоб запобігти будь-яким загрозам тероризму та диверсій важливо встановити дієвий контроль за обігом хімічних речовин подвійного використання. Відтак у рамках реформи системи хімічної безпеки Україна продовжує переймати європейський досвід у цих питаннях”, - зазначила заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олена Крамаренко.

За її словами, Порядок ведення переліку хімічних речовин подвійного використання розроблено на виконання євроінтеграційного Закону “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією”.

Такий перелік формуватиме Міндовкілля та оприлюднюватиме у формі відкритих даних на ЕкоСистемі. На його основі створять перелік підприємств, на яких зберігаються або використовуються подібні речовини. Це дозволить державі зосередити увагу на найбільш вразливих місцях та зменшити ризики виникнення хімічних інцидентів і надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Україні був прийнятий Закон “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією”. Це рамковий євроінтеграційний документ, що дозволить Україні виконати частину євроінтеграційних зобов’язань, а також подбати про захист українців і довкілля. Закон став базисом для розбудови національної системи управління хімічними речовинами за європейськими стандартами. Документ розроблено Міндовкілля за підтримки OSCE projects in Ukraine / Проєкти ОБСЄ в Україні.