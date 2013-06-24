Міністерство розвитку громад та територій представило проєкт стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури з Європейським Союзом та Молдовою, яка окреслює ключові заходи та пріоритети до 2030 року.

«Повномасштабне російське вторгнення істотно змінило логістичні шляхи нашої держави. Насамперед на це вплинула блокада портів та закриття повітряного сполучення. Тож експорт та імпорт товарів саме автомобільним транспортом стали важливими елементами нашої економічної стабільності. Для адаптації українського кордону відповідно до вимог транспортних і пасажирських потоків ми розробили чітку стратегію та операційний план до неї. Вони містять конкретні кроки й заходи, які потрібно реалізувати, щоб збільшити вантажообіг, запобігти чергам і забезпечити комфорт для тих, хто перетинає кордон», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Стратегія охоплює розбудову пунктів пропуску з усіма країнами. Документ уже отримав погодження провідних органів влади, до кінця року його має затвердити Кабінет Міністрів. Важливо, що затвердження стратегії — один з індикаторів Ukraine Facility Plan, повідомляє Мінвідновлення.