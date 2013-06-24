Головне завдання пілотного проєкту — створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування. Для цього процес реабілітації у галузі охорони здоров’я має пройти етап реформування.

Про це йшлося на установчій нараді міжвідомчої робочої групи за участі заступника міністра оборони Наталії Калмикової, радника-уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка, народного депутата Тараса Тарасенка, представників міністерств охорони здоров’я, ветеранів, соціальної політики, внутрішніх справ, Командування Медичних сил ЗСУ, обласних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Серед першочергових завдань — уніфікація стандартів і протоколів, наскрізний моніторинг та контроль підсумків. Заплановано створення центрів досконалості — закладів, які візьмуть на себе лідерство з реабілітації.

Реформування передбачає створення так званого ефективного маршруту пацієнта, який ґрунтуватиметься на прогнозі його подальшого лікування та реабілітації, а також визначення профільних закладів згідно з особливостями травм і захворювань.

«Створення єдиного реабілітаційного простору — глобальне завдання, яке потребує тісної співпраці між органами державної та регіональної влади, а також місцевого самоврядування. Дуже вдячна всім за активну позицію та зусилля з реалізації проєкту. Найближчим часом маємо протестувати спроможності системи, визначити виклики і створити прозору, ефективну та зручну для людини систему реабілітації», — цитує заступницю міністра Наталію Калмикову Міністерство оборони.