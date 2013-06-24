В Україні започатковують проєкт із підтримки мікро-, малого і середнього бізнесу «UA Global: Etsy Start», який допоможе підприємцям розпочати або збільшити продажі на маркетплейсі товарів ручної роботи Etsy.

У межах участі у «UA Global: Etsy Start» 500 українських підприємців буде відібрано на конкурсній основі, вони пройдуть навчання зі створення онлайн-магазину на Etsy, одержать менторську підтримку з розвитку продажів та просування товарів на маркетплейсі. Окрім цього, учасники проєкту отримають стипендії на суму $1000 від Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», сертифікати на $100 від Etsy для просування товарів на платформі та промокоди від Укрпошти на логістичні послуги на загальну суму $10 000, яку буде розподілено між учасниками, а також менторську підтримку з логістично-митних питань.

Ініціативу «UA Global: Etsy Start»реалізує Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»спільно з громадською організацією TECHBUREAU в партнерстві з Укрпоштою та Офісом з розвитку підприємництва та експорту за підтримки Etsy. Проєкт спрямовано на підтримку мікробізнесу для сприяння їхньому прискореному зростанню до малого та середнього бізнесу. Він охоплює підприємців, які не мають досвіду роботи з експортом, і тих, котрі вже розпочали свій експортний шлях та прагнуть зростання, відкривши магазин на Etsy.

«Мікро-, малі та середні підприємства забезпечують стійкість української економіки, створюючи дві третини доданої вартості та 80% робочих місць. Одна з цілей уряду — підтримка виходу бізнесу на нові ринки. Це також одна з цілей стратегії розвитку МСП на 2024—2027 роки, яку затвердив уряд. Завдяки її реалізації заплановано збільшити кількість експортерів до понад 35 тисяч, а обсяг експорту сягне 60 мільярдів євро, з яких 35 мільярдів євро припадатиме на ЄС», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Мінекономіки.