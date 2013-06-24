Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук провела першу зустріч з громадськими організаціями природоохоронного спрямування та презентувала свою візію розвитку довкіллєвої сфери. Її головні принципи наскрізність природоохоронної політики по всіх секторах економіки, екологічні стандарти на всіх рівнях, прозорість та відкритість у прийнятті рішень. Усе це – у розрізі цифрової трансформації, активного міжнародного співробітництва та залучення громадськості до процесу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед основного:

Пункт 8 Формули миру Президента Володимира Зеленського про екологічну безпеку. Рухаємося до справедливого відшкодування збитків за зруйноване довкілля та “зеленого” відновлення;

Євроінтеграція довкіллєвої сфери. 27 Розділ найскладніший для імплементації. Попри це Міндовкілля крок за кроком продовжує виконувати зобовʼязання України перед ЄС у довкіллєвій сфері;

Реформа водної політики. Наш пріоритет - розв'язання питання водозабезпечення українців та адаптація до кліматичної зміни. Перехід на європейську модель управління водними ресурсами. Виконання цих кроків створить передумови для впровадження європейських принципів у водну політику України та дасть можливість досягти доброго стану вод;

Реформа державного екологічного контролю. Наша мета - створення оперативної, прозорої, високотехнологічної системи державного екологічного контролю;

Управління відходами. Продовжуємо розпочату зі схваленням рамкового закону “Про управління відходами” реформу та впроваджуємо кращі європейські підходи й практики;

Кроссекторальна кліматична політика. В умовах постійних температурних екстремумів та воєнних загроз, Україна попри все оновлює свою кліматичну політику та працює над запуском СТВ та МЗВ;

Стале надрокористування. Пріоритет - продовження цифровізації та перетворення Держгеонадр у сервісну службу;

Реформа промислового забруднення. Закон України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» схвалений. Наступні кроки - створення правового та цифрового підґрунтя для старту реформи;

Розвиток природно-заповідного фонду України. В Україні зосереджено 35% біорізноманіття Європи, тож маємо захистити цю спільну європейську спадщину. Нарешті завершити роботи над Державним кадастром ПЗФ, продовжити роботу над збільшенням площ заповідних територій та оновити підходи до управління нацпарками й заповідниками;

Завершення реформи лісової галузі. Тут головне поєднання сталого управління лісами та економічної складової.

Розвиток Чорнобильської зони відчуження та забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Пріоритет - створення довгострокової стратегії розвитку Зони відчуження та її трансформації, забезпечення Чорнобильської зони протипожежною технікою та сучасною системою протипожежного захисту.

“Втілення у життя усіх довкіллєвих реформ нерозривно пов’язано з нашим європейським вибором. Для мене особисто було важливим сьогодні почути відвертий відгук від кожного з вас. Дякую усім громадським організаціям природоохоронного спрямування, що допомагаєте Міндовкіллю своїми відгуками та рекомендаціями. Дякую всім учасникам зустрічі за активну позицію та ваше бачення. На жаль, через обмежений час та велику кількість учасників не всім вдалося висловитися, однак це не остання наша зустріч, тому ми ще обов'язково поспілкуємося. Найближчим часом оприлюднимо оновлену візію роботи Міндовкілля”, - наголосила Світлана Гринчук.