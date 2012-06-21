Вже кілька місяців поспіль Запорізька область посідає лідерські позиції в Україні в питанні працевлаштування громадян. Якщо відсоток зростання обсягів працевлаштування в Україні у порівнянні з минулим роком становить 106,5, то в Запорізькій області – 114%.
За даними директора Запорізького обласного центру зайнятості Ірини Дуднік, високих показників досягнуто завдяки тому, що служба зайнятості постійно модернізується та вдосконалюється. В роботу впроваджуються інноваційні методи: відео-резюме, відео-вакансії, електронна черга, застосовується індивідуальний підхід до кожного клієнта. Таким чином, із загальної кількості працевлаштованих 41 % осіб отримали роботу оперативно, до набуття статусу безробітного.
З іншого боку, урізноманітнюються послуги, які сьогодні служба зайнятості пропонує роботодавцям: від підбору персоналу до економічних стимулів при працевлаштуванні безробітних громадян. Завдяки цьому чисельність роботодавців, які надали вакансії до центрів зайнятості протягом січня-вересня 2017 року, збільшилася на 11 % та становила 7,3 тисячі осіб. При цьому кількість вакансій у базі даних служби зайнятості зросла на 13,8 %–до майже 36 тисяч вакантних місць.
Зараз особливо відчувається на ринку праці регіону потреба у кваліфікованих робітниках: водіях, електромонтерах, слюсарях-ремонтниках, токарях, кухарях, продавцях, медсестрах та інших представників робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, викладачів вишів та інженерів з досвідом роботи.