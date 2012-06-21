Хто не знає знаменитого листа запорожців турецькому султанові, який був відповіддю козаків на вимогу здатися від османського султана Мехмеда IV! Однак не всі дослідники однозначно оцінюють цей документ. Дехто, як американський учений Деніел Во, вважає лист підробкою, пов’язаною зі становленням національної української самосвідомості, розвитком вільнодумства.
Проте недавно у відділі рукописів Польської академії наук у Кракові історик Тарас Чухліб знайшов польську версію цього листа. Вважають, що написано його 1676 року. Однак у польськомовній версії дата написання — 1683 рік, там є й день — 24 серпня, коли святкуємо незалежність України. Це був саме період, коли козаки вирушили у похід на Відень проти турків.
Знайдену польськомовну версію недаремно датовано 1683 роком, адже відомо, що знаменитий лист для підняття бойового духу активно цитували українські козаки та їхні союзники саме напередодні битви з турками за Відень. Отож, як висловився від імені козаків класик української літератури Степан Руданський,
Ми землею і водою
Будем воюватись,
І тебе нам, бісів сину,
Нічого боятись.
Так тобі ми відвічаєм,
А року не знаєм,
Бо ми ваших календарів
В Січі не тримаєм.