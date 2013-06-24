В Україні відкрили першу підземну секцію надання адмінпослуг Центру обслуговування платників податків. Про це Голова ДПС Руслан Кравченко повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає пресцентр Урядовий портал.

«Секція почала працювати у Харкові – місті, яке постійно під обстрілами російського агресора. Це спільна ініціатива Державної податкової служби та міської влади Харкова. Таким чином забезпечимо для мешканців міста та Харківської області безперервне надання податкових послуг у безпечних умовах», – зазначив Голова ДПС.

Секція розташована у підземному пішохідному переході станції метрополітену «Наукова» .

Наразі тут можна отримати такі найбільш популярні послуги:

видача картки платника податків;

внесення до паспорта (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

внесення відмітки про можливість здійснення платежів за серією та номером паспорта;

отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи та сплачені податки.

У разі потреби перелік послуг буде збільшуватися.

Руслан Кравченко також повідомив, що найближчим часом планується відкриття такого ж безпечного Центру обслуговування платників у вестибюлі ст. м. «Ярослава Мудрого».