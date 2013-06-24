Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Програма часткової компенсації аграріям вартості придбаної сільгосптехніки українського виробництва — одна зі складових підтримки локального виробника в межах політики «Зроблено в Україні». Завдяки цьому аграрії змогли з меншими витратами придбати більш сучасну техніку і підвищити свою продуктивність та конкурентоспроможність на ринку. Цей ефект ми бачили в попередні роки чинності програми. Цього року на компенсації за купівлю української сільгосптехніки ми заклали в бюджет 1 мільярд гривень», — зазначилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки.

Перші три агропідприємства, які отримали компенсацію, працюють у Дніпропетровській, Тернопільській та Черкаській областях. Загальна вартість придбаної ними сільгосптехніки — 880 тисяч гривень. Зокрема, агрокомпанії купили тракторний напівпричіп, виготовлений ТОВ «СПД ПЕТРОВ», польовий коток від ТОВ «СЕРВІС-ТРАКТОР», борону ротаційну навісну гідравлічну, виготовлену ТОВ «АГРО ПРОМ СФЕРА».

Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Допереліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, нині внесено 6691 номенклатурну позицію техніки та обладнання 64 українських виробників. Участь у програмібере 31 банк, повідомляє Міністерство економіки.