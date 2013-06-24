За даними дослідженняGoogle (лютий 2025 року), українські діти починають активно користуватися інтернетом із п’ятирічного віку, проводячи онлайн щонайменше годину на день. Для підлітків цей показник значно вищий — 79% з них проводять в інтернеті понад три години щодня. Така масова присутність дітей у цифровому середовищі потребує особливої уваги до їхньої безпеки.

Щоб протидіяти кібербулінгу, шахрайству та небажаному контенту, в Україні запрацював центр безпечного інтернету. Ініціативу реалізували громадські організації «Магнолія», «Ла Страда-Україна» та «Докудейз». Центр працює у трьох напрямах: гаряча лініяStopCrime приймає звернення про матеріали сексуального насильства над дітьми в інтернеті, сприяє їхньому блокуванню, розслідуванню та співпрацює з міжнародною мережею INHOPE. Проєкт StopCrime створено за підтримки Міністерства цифрової трансформації, «Дія.Освіта» та департаменту кіберполіції Національної поліції для протидії насильству щодо дитини в інтернеті; національна гаряча лінія підтримки для дітей та молоді 116111 надає психологічну та юридичну допомогу дітям, які стали жертвами онлайн-насильства або зіткнулися з іншими інтернет-загрозами; просвітницька діяльність проводить інформаційні кампанії для дітей, батьків, освітян, правоохоронців і всіх, хто хоче знати більше про цифрову гігієну.Центри безпечного інтернету (Safer Internet Centers) — поширена практика в країнах Європейського Союзу та підтримуються в межах мережі Insafe і стратегії кращого інтернету для дітей. Мінцифри співпрацює з європейськими партнерами, щоб створити безпечний простір для дітей у цифровому середовищі та забезпечити нові можливості захистити права громадян в інтернеті, які доступні в більшості країн ЄС і тепер реалізовані в Україні, повідомляє Мінцифри.