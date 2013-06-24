27 вересня, Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович анонсувала запуск Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики – soc.gov.ua. В особистому кабінеті вже можна подавати онлайн-заяву на отримання соціальних послуг. Ці та інші можливості презентували в межах диджитал-форуму «GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM 2024: можливості для громад». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Я дійсно рада повідомити, що сьогодні ми запускаємо наш Єдиний соціальний портал. Це тільки старт. Ми хочемо, щоб надалі у цій системі була вся соціальна історія людини. Відтак буде зручно звертатися з питань соціального захисту, коротко вносячи інформацію про себе. І сама система підбиратиме та пропонуватиме ті види підтримки, які для людини можуть бути доступні», – сказала Оксана Жолнович.. Тобто звертатися до найближчого органу соціального захисту населення у громаді небов'язково – достатньо скористатися порталом. Там також можна залишити повідомлення про людину або сім’ю, яка потребує соціальної підтримки, та відстежувати статус звернень.

За словами заступника Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Костянтина Кошеленка, соціальні послуги – це лише перший етап розвитку Соціального порталу Мінсоцполітики. Надалі функціонал наповнюватимуть. Зокрема, у планах – доповнити функціонал можливістю подавати заяви на призначення соціальних допомог.

Він також додав, що напередодні запуску порталу по всій України провели низку оновлень в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, зокрема функціонал «Легкий старт», що дозволяє неверифікованим користувачам (тобто без КЕП) подати звернення на порталі, та «Підпис на планшеті», завдяки чому заяву можна буде підписати прямо на екрані планшету соціального працівника.

За результатами бета-тестування, яке пройшло у громадах Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей, також внесли виправлення. Протягом 3-х місяців там випробовували можливості функціоналу та надавали зворотний зв’язок. Ці 4 пілотні регіони отримали400 планшетів, завдяки яким фахівці зможуть оперативніше допомагати людині або сім'ї в оформленні заяви. Відповідні сертифікати вручила Оксана Жолнович під час диджитал-форуму.

Довідково

Створення порталу стало можливим за підтримки міжнародних партнерів, а саме Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Програми розвитку ООН (ПРООН), а також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.