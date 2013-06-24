«Працевлаштування — надзвичайно актуальна проблема для багатьох українців. Надто тих, хто змушений був покинути домівки через бойові дії. І бізнес, який через війну змінив локацію, а також підприємства, що відкриваються чи розширюються, зокрема за допомоги наших грантових програм, потребують робочої сили. Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню й подальшому розвитку економіки. План відновлення України передбачає створення понад 1 мільйона 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, «Єдиний портал вакансій» буде дуже корисним і в майбутньому», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Новий портал дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напряму, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу та є максимально актуальними. Створення «Єдиного порталу вакансій» (https://jobportal.dcz.gov.ua) стало можливим завдяки співпраці Міністерства економіки, Державної служби зайнятості та п’яти найбільших сайтів із працевлаштування.