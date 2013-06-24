Торік 15 дитячих таборів у Карпатах приєдналися до пілотної програми «єОздоровлення». Лише за п’ять місяців у них оздоровилися і відпочили майже 2 тисячі дітей, яким особливо потрібна підтримка: діти з малозабезпечених багатодітних родин і діти з інвалідністю, яких виховують у малозабезпечених сім’ях.Для порівняння: за весь 2022 рік путівки на оздоровлення отримали 1200 дітей із цих категорій. Замість ручного розподілу путівок гроші ходили в заклади за дитиною: батьки самі обирали заклад і оплачували путівку коштами, які отримували на спеціальну картку.

Тому цього року Міністерство соціальної політики масштабує програму і запрошує заклади оздоровлення і відпочинку долучатися, щоб більше дітей могли провести літо не вдома.

До програми можуть увійти заклади, якщо вони відповідають усім трьом вимогам: розташовані у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій областях та місті Києві; їх внесено до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення і відпочинку; мають облаштоване укриття.

На відміну від торішніх вимог, тепер заклад не обов’язково має розташовуватися в карпатському регіоні та мати вищу категорію.

Для участі у програмі «єОздоровлення» заклад має приєднатися до публічного договору і спрямувати до Національної соціальної сервісної служби такі документи: додаткову угодуу двох примірниках; документи з підтвердженням наявності POS-термінала (щоб батьки могли оплатити путівку карткою); фотокопії установчих документів або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копій установчих документів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань; фотокопії документів, які підтверджують право підпису представників закладу; інформацію про собівартість одного ліжко-дня на поточний рік; інформацію про вартість путівки на оздоровлення та/або відпочинок дитини на поточний рік; інформацію про наявність облаштованого укриття.

Ці документи потрібно надіслати Нацсоцслужбі з електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису керівника закладу aбo уповноваженої особи.

Тисячі українських дітей чекають на безтурботне літо в таборі, на вечірні посиденьки і нових друзів. Долучайтеся, і нехай ці мрії здійснюються саме у вашому закладі!

Джерело: Міністерство соціальної політики