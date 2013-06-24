27 вересня 2021 року Указом Президента України № 487 затверджено Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Підготовка зазначеної стратегії та першого плану заходів з її реалізації до 2024 року (розпорядження Кабінету Міністрів від 14 лютого 2023 року № 160) здійснювалася Секретаріатом Кабінету у тісній співпраці з представниками інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій та експертів.

Для нас важливо, щоб і подальше впровадження Стратегії базувалося на засадах партнерства влади та громадського сектору.

Тож Секретаріат Кабінету Міністрів запрошує представників інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій, експертів, науковців приєднатися до громадсько-урядової платформи з підготовки проекту плану заходів з реалізації Стратегії протягом 2025-2026 років.

У рамках платформи учасники:

- адресно отримуватимуть інформацію про процес підготовки проекту плану заходів;

- матимуть доступ до відповідних матеріалів та напрацювань (пропозицій до проекту плану заходу, результатів їх розгляду, проекту плану заходів тощо);

- матимуть можливість брати участь у запланованих у ході підготовки зазначеного документа заходах.

Секретаріат Кабінету Міністрів пропонує всім бажаючим долучитися до роботи з підготовки плану заходів та приєднатись до платформи шляхом заповнення відповідної форми.