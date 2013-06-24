Повномасштабна війна, яка триває в Україні, – крім руйнувань й окупації територій, – на жаль, несе смерті українців, потрапляння людей в полон, випадки зникнення на непідконтрольних територіях. Через ці та інші причини від дня повномасштабного вторгнення щороку близько 4 тис. дітей залишаються без батьківського піклування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Таким дітям потрібні піклування та турбота. Щоб вони не опинилися в дитбудинку чи інтернаті, чинне законодавство передбачає можливість тимчасового влаштування цих дітей у сім’ї родичів чи знайомих, патронатні родини. Сьогодні Уряд розширив цей список — додалися прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу.

Після набуття дитиною статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на неї нараховуються виплати. Але досі законодавство не враховувало потреби у фінансовій підтримці сім’ї, яка приймає дитину ДО набуття такого статусу.

Через це виростав ризик, що дитина все одно опиниться у закладі, адже іноді для самотньої бабусі утримання дитини на пенсію ставало непідйомним фінансовим тягарем. Як наслідок, дитина ризикувала отримати повторну травматизацію, залишившися спочатку без батьків, а потім без рідних, потрапивши до інституційного закладу.

Сьогодні Уряд змінив цю ситуацію. Відповідно до розробленої Мінсоцполітики постанови, запроваджується нова допомога «Дитина не одна».

Допомога «Дитина не одна» – це допомога на дітей, які залишились без батьківського піклування, але не набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу. Допомогу запроваджено, щоб родини, у яких тимчасово перебувають такі діти, могли забезпечити їм необхідні умови і догляд.

За розрахунками Мінсоцполітики, на цю допомогу державі необхідно буде виділити близько 0,5 млрд грн на рік.

Розмір виплати:

– 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину*,

– 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, на кожну дитину з інвалідністю.

Обсяг виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Звернутися до із заявою про призначення такої допомоги на 6 місяців може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Тимчасове влаштування оформлюється наказом Служби у справах дітей.

Звертатися за допомогою можна буде з моменту набрання чинності постановою.

Надання допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сім'ї рідних чи близьких теж продовжено наказом Служби у справах дітей.

Заяву можна подати до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Підставами можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків:

помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);

перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;

перебуває у розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;

перебуває у полоні держави-агресора;

позбавлений свободи (затримання, взяття у заручники) державою-агресором.

Також виплату може оформити представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

Тимчасова допомога виплачуватиметься органом соціального захисту населення на особовий рахунок отримувача в уповноваженому банку, який він вказав при заповненні заяви. Також вона може виплачуватися у відділенні пошти за місцем проживання.

Довідково

*прожитковий мінімум

для дітей до 6 років – 2563 грн, відповідно:

2,5 прожиткових мінімуми – 6 407,5 грн;

3,5 прожиткових мінімуми – 8 970,5 грн,

для дітей від 6 до 18 років – 3196 грн, відповідно:

2,5 прожиткових мінімуми – 7 990 грн;

3,5 прожиткових мінімуми – 11 186 грн.