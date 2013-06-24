Повномасштабна війна, яка триває в Україні, – крім руйнувань й окупації територій, – на жаль, несе смерті українців, потрапляння людей в полон, випадки зникнення на непідконтрольних територіях. Через ці та інші причини від дня повномасштабного вторгнення щороку близько 4 тис. дітей залишаються без батьківського піклування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Таким дітям потрібні піклування та турбота. Щоб вони не опинилися в дитбудинку чи інтернаті, чинне законодавство передбачає можливість тимчасового влаштування цих дітей у сім’ї родичів чи знайомих, патронатні родини. Сьогодні Уряд розширив цей список — додалися прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу.
Після набуття дитиною статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на неї нараховуються виплати. Але досі законодавство не враховувало потреби у фінансовій підтримці сім’ї, яка приймає дитину ДО набуття такого статусу.
Через це виростав ризик, що дитина все одно опиниться у закладі, адже іноді для самотньої бабусі утримання дитини на пенсію ставало непідйомним фінансовим тягарем. Як наслідок, дитина ризикувала отримати повторну травматизацію, залишившися спочатку без батьків, а потім без рідних, потрапивши до інституційного закладу.
Сьогодні Уряд змінив цю ситуацію. Відповідно до розробленої Мінсоцполітики постанови, запроваджується нова допомога «Дитина не одна».
Допомога «Дитина не одна» – це допомога на дітей, які залишились без батьківського піклування, але не набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу. Допомогу запроваджено, щоб родини, у яких тимчасово перебувають такі діти, могли забезпечити їм необхідні умови і догляд.
За розрахунками Мінсоцполітики, на цю допомогу державі необхідно буде виділити близько 0,5 млрд грн на рік.
Розмір виплати:
– 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину*,
– 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, на кожну дитину з інвалідністю.
Обсяг виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.
Звернутися до із заявою про призначення такої допомоги на 6 місяців може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Тимчасове влаштування оформлюється наказом Служби у справах дітей.
Звертатися за допомогою можна буде з моменту набрання чинності постановою.
Надання допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сім'ї рідних чи близьких теж продовжено наказом Служби у справах дітей.
Заяву можна подати до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.
Підставами можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків:
- помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);
- перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;
- перебуває у розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;
- перебуває у полоні держави-агресора;
- позбавлений свободи (затримання, взяття у заручники) державою-агресором.
Також виплату може оформити представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.
Тимчасова допомога виплачуватиметься органом соціального захисту населення на особовий рахунок отримувача в уповноваженому банку, який він вказав при заповненні заяви. Також вона може виплачуватися у відділенні пошти за місцем проживання.
Довідково
*прожитковий мінімум
- для дітей до 6 років – 2563 грн, відповідно:
2,5 прожиткових мінімуми – 6 407,5 грн;
3,5 прожиткових мінімуми – 8 970,5 грн,
- для дітей від 6 до 18 років – 3196 грн, відповідно:
2,5 прожиткових мінімуми – 7 990 грн;
3,5 прожиткових мінімуми – 11 186 грн.