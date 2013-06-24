У вересні в Україні повноцінно запроваджено програму uResidency — електронне резидентство для іноземців, які хочуть вести бізнес в юрисдикції нашої країни. Реалізація проєкту дасть змогу Україні отримати додаткові надходження від податків е-резидентів та нові можливості для залучення інвестицій.

Програму реалізує Міністерство цифрової трансформації за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA і за фінансової підтримки Академії електронного управління Естонії.

«Відновлення країни потребує залучення інвестицій. Запровадження uResidency — один із кроків, які цьому сприятимуть. За підрахунками, кожні 1000 е-резидентів можуть принести в українську економіку майже $1 млн на рік», — зазначилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

uResidency — спеціальний статус, що дає право іноземцям зареєструвати бізнес в юрисдикції України, отримувати дохід за межами України й автоматично сплачувати податки в Україні. Для е-резидентів діятимуть спеціальні податкові умови — 5% суми доходу. Сплата податків та формування звітності відбуваються автоматично.

Щоб отримати статус е-резидента, не потрібно відвідувати Україну. Потенційний е-резидент повинен заповнити заяву через мобільний застосунок або на сайті е-резидентства України, відвідати українське консульство для ідентифікації та відкрити банківський рахунок. Згодом процедура ідентифікації буде цифровізована й доступна онлайн.

На першому етапі очікують долучити приблизно 1000 е-резидентів. Фокус uResidency — на спеціалістах ІТ-галузі з Азії та Європи. Наразі послуга буде доступною для громадян Словенії, Індії, Пакистану і Таїланду з подальшим розширенням програми на інші країни. Заборонено участь у програмі країнам, визнаним державою-агресором та/або державою-окупантом щодо України, повідомляє Мінекономіки.