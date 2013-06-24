ТЦК та СП, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо осіб, які порушили правила військового обліку та законодавство про мобілізаційну підготовку.

Кабінет Міністрівзатвердивзміни до Порядку організації та ведення військового обліку. Ключове нововведення — впровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС.

Це дасть змогу правоохоронцям оперативно отримувати дані про порушників для подальшого адміністративного затримання та доставлення їх до найближчого ТЦК або органів СБУ. У разі браку технічної можливості обміну інформацією постанова передбачає альтернативні форми звернення до Нацполіції.

Ухвалені зміни спрямовано на оптимізацію комплектування Сил оборони України та правоохоронних органів спеціального призначення. Цифровізація взаємодії між відомствами має забезпечити більш ефективне виконання завдань у сфері мобілізаційної підготовки та військового обліку.

Документ вносить зміни до урядової постанови №1487 від 30 грудня 2022 року, повідомляє Міноборони.