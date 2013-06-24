Видатки на озброєння та військову техніку цього року зростуть до рекордних 739 млрд грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради під час «Години запитань до Уряду», передаэ пресцентр Урядовий портал.

«Лише на розвиток спроможностей ОПК Уряд спрямує майже 55 млрд грн. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 млрд доларів», — зазначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр озвучив пріоритетні напрями роботи Уряду в сфері оборони на цей рік:

— запустити довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років у межах проекту “Зброя перемоги”;

— розширити фінансування програм нашої далекобійності;

— розвивати “данську модель”, за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікуємо залучити щонайменше 1 млрд доларів фінансування;

— збільшувати локалізацію та залучати міжнародні оборонні концерни до виготовлення зброї в Україні;

— посилювати інноваційний компонент та підтримувати приватних виробників грантами для оборонних розробок.

Крім того, Денис Шмигаль наголосив, що попри 13 великих атак проти української енергосистеми минулого року, вона зараз працює стабільно і цілісно.

«Важливий ефект дало збільшення можливості імпорту електроенергії з ЄС до 2,1 ГВт. На цей рік у нас заплановані важливі заходи із подальшого розширення фізичної спроможності імпорту електроенергії», — відзначив Глава Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, два ключових завдання на цей рік — це відновлення та захист енергооб'єктів. У Фонді підтримки енергетики було акумульовано вже більше 1 млрд доларів.

«Одночасно продовжимо розвиток розподіленої генерації. У 2024 році на довгострокових спецаукціонах було придбано допоміжні послуги об’єктів генерації загальною потужністю близько 600 МВт. Майже 500 МВт із них — це послуги нових об’єктів генерації, які мають з’явитися до жовтня цього року», — відзначив Денис Шмигаль.

Також продовжується програма підтримки малого та середнього бізнесу, приватних домогосподарств та ОСББ щодо підвищення їх енергетичної автономності. Це безвідсоткові кредити, програма ГрінДІМ, програма «5-7-9», програми Фонду декарбонізації.

Як відзначив Прем’єр-міністр, у державному бюджеті на 2025 рік також передбачено фінансування 13 інвестиційних проектів у сфері енергетики на суму 54 млрд грн.

«Важливим елементом стійкості енергетики залишається функціонування української ГТС, яка тепер працює в умовах нульового транзиту. Ми не планували і не плануємо підписувати жодних контрактів на продовження транзиту російського газу», — наголосив Денис Шмигаль.

Він додав, що одним із пріоритетних завдань на цей рік буде подальше збільшення видобутку газу, а також інвестиції в перспективні українські родовища. Валовий видобуток газу у 2024 році, за його словами, збільшився на 2,2% у порівнянні з 2023 роком — до більш ніж 19 млрд кубічних метрів.

Прем’єр-міністр повідомив, що перед Міністерством енергетики та «Нафтогазом» поставлене завдання приділити особливу увагу розвитку концепції «Україна — газовий сейф Європи».